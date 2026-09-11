'Kızılcık Şerbeti'nin 5'inci sezonu ne zaman başlıyor?

YENİ SEZONDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Yayınlanan çarpıcı tanıtımda; Abdullah ve Ulvi kaybettiklerinin acısıyla sarsılırken; yasta olan Kıvılcım ve Çimen gözyaşlarını tutamıyor. Salkım’ın kendisini balkondan iten kişiyi hatırladığını itiraf etmesi tüm dengeleri altüst ederken, Kıvılcım’ın yeni komşusu Lider’in gelişi ile yaşanacaklar merak konusu oluyor.