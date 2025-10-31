Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu diziye veda ediyor
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonunda ayrılık haberleriyle sarsılıyor. Doğa karakterine hayat veren genç yıldız Sıla Türkoğlu'nun vedası kesinleşti.
Dördüncü sezonuyla ekran yolculuğuna devam eden "Kızılcık Şerbeti" dizisi, reytinglerde genellikle zirvede kalsa da, eski başarısının henüz yakalayamadığı belirtiliyor. Bu durumun, senaryoda yapılan değişikliklere bağlanarak reytinglerin düşüş göstermesiyle ilişkilendirildiği iddia ediliyor.
Dizide yaşanan bu gelişmelere paralel olarak, en popüler iki karakterin diziye veda edeceği açıklandı. Son olarak 'Işıl' karakterini canlandıran Ece İrtem ve 'Firaz' karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılacağı iddia edilmişti.
Genç kuşağın gözde yıldızlarından Sıla Türkoğlu da kariyerinde dönüm noktası olan Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor.
Yapımcı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından Sıla Türkoğlu'na şu sözlerle teşekkür etti:
"Dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğuda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun."