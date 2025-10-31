Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu diziye veda ediyor

Dördüncü sezonuyla ekran yolculuğuna devam eden "Kızılcık Şerbeti" dizisi, reytinglerde genellikle zirvede kalsa da, eski başarısının henüz yakalayamadığı belirtiliyor. Bu durumun, senaryoda yapılan değişikliklere bağlanarak reytinglerin düşüş göstermesiyle ilişkilendirildiği iddia ediliyor.