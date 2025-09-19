Kızılcık Şerbeti'nin senaristi değişecek mi?

Gelen bu tepkiler sonrasında yapım ekibi, tartışma yaratan sahnelerde değişiklikler yapılacağını duyurmuştu. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise sonradan yayınlanmıştı. Revize edilen senaryoyla birlikte, Doğa ve Firaz arasında başlayan aşk hikayesi, daha ilk adımlarında sonlandırılmış oldu.