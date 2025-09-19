Kızılcık Şerbeti'nin senaristi değişecek mi?
RTÜK'ün incelemeye aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde, tartışmalara yol açan Doğa ve Firaz karakterlerinin ilişkisi nedeniyle senaryoda değişiklikler yapıldı. Tüm bunların ardından dizinin senaristlerinin değişeceği konuşuluyordu. Bu iddialara yanıt geldi.
"Kızılcık Şerbeti" dizisinin 4. sezonunda başlayan Doğa ve Firaz aşkı, izleyicilerden gelen yoğun tepkilerle gündeme oturmuştu. Tepkilerin büyümesi üzerine RTÜK'ün soruşturma başlattığı dizi, bir önceki haftaya ait 105. bölüm fragmanlarını tüm platformlardan kaldırma kararı almıştı.
Gelen bu tepkiler sonrasında yapım ekibi, tartışma yaratan sahnelerde değişiklikler yapılacağını duyurmuştu. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise sonradan yayınlanmıştı. Revize edilen senaryoyla birlikte, Doğa ve Firaz arasında başlayan aşk hikayesi, daha ilk adımlarında sonlandırılmış oldu.
"Kızılcık Şerbeti senaristleri değişiyor mu?" sorusuna Altuntaş'tan yanıt geldi.
Birsen Altuntaş, X hesabı üzerinden "Yok yok, aynen devam" yazarak değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.