'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen yeni bölümü öncesinde nefes kesen ikinci tanıtımıyla izleyici karşısına çıktı. Cuma akşamlarına damga vuran yapımda tansiyonun bir an olsun düşmediği sahneler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte izleyenleri ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanından öne çıkan detaylar…
Elele Online
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ TANITIM
Yayınlanan tanıtımda; hastalığa yakalanan Başak, "Doktor ya sen, ya bebeğim diyor bana, benden şu anda bir seçim yapmam bekleniyor" sözleri ile sarsıcı bir yol ayrımına geliyor.
Salkım'ın, Başak'a destek olmak istemesi dikkat çekerken; Fatih, Yusuf'un, Asil'in piyonu olduğunu öğreniyor.
Maddi kriz yaşayan Ünal Holding'te adeta deprem yaşanırken, Abdullah yaşananların sorumlusu olarak Ömer'i gösteriyor.
Emir'in hayatında biri olduğunu öğrenen Çimen sarsılırken; Kıvılcım ve Ömer'in Lider'in evinde karşılaşmaları yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.