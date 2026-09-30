'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden merak uyandıran bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu...

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Abdullah'ın, şirketin ellerinden kayıp gitmesine izin vermeyeceğini dile getirmesi dikkat çekerken, Asude'nin "Bir evlilik felaketiniz oldu" sözleri merak uyandırıyor.'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 1

Şirkette işlerin iyice karışmasıyla Ünal ailesinin evinde de gerilimin dozu artıyor. Salkım ile Abdullah'ın tartışması ise yaşananlara adeta tuz biber oluyor.'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 2

Kıvılcım, Ömer'in şirketten ayrılmasını "Batan gemiyi terk ediyor" sözleriyle yorumlarken Ömer ile Lider arasındaki buz dağının giderek kendini belli etmesi dikkat çekiyor.'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 3

Tanıtımın finalinde Lider ve Kıvılcım'ın birlikte katıldığı etkinlik dikkat çekerken eski iki aşığın yeniden karşı karşıya gelmesi, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı giderek artırıyor.

 

 

 

 