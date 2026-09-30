'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Abdullah'ın, şirketin ellerinden kayıp gitmesine izin vermeyeceğini dile getirmesi dikkat çekerken, Asude'nin "Bir evlilik felaketiniz oldu" sözleri merak uyandırıyor.

Şirkette işlerin iyice karışmasıyla Ünal ailesinin evinde de gerilimin dozu artıyor. Salkım ile Abdullah'ın tartışması ise yaşananlara adeta tuz biber oluyor.

Kıvılcım, Ömer'in şirketten ayrılmasını "Batan gemiyi terk ediyor" sözleriyle yorumlarken Ömer ile Lider arasındaki buz dağının giderek kendini belli etmesi dikkat çekiyor.

Tanıtımın finalinde Lider ve Kıvılcım'ın birlikte katıldığı etkinlik dikkat çekerken eski iki aşığın yeniden karşı karşıya gelmesi, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı giderek artırıyor.