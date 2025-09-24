Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde bir fragman daha yayınlandı
Ekranların en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti, izleyiciyi her hafta yeni bir dram ve gerilim fırtınasına sürüklüyor. Dizinin yayınlanan 106. bölümünden ikinci fragmanı ise, tansiyonun bu kez doruk noktasına çıkacağının sinyallerini verdi.
Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni sezonunu açtı ve yayınlanan ilk bölümüyle zirveye yerleşti.
Diziden 106. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde tansiyon yükseliyor...
Yayınlanan tanıtımda Doğa ve Fatih çifti arasında soğuk rüzgârlar eserken, Nursema'nın Firaz'a olan aşkı ve sevgisi giderek alevleniyor.
Tanıtımda Ömer'in gergin tavırları dikkat çekerken, Mustafa'nın oğluyla geçirdiği zaman duygu dolu anlar yaşatıyor.