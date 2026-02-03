'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında, Başak ve Fatih’in eğlence dolu gecesinde samimi halleri dikkat çekerken Asil’in, Elif ile evlilik planı yapması dikkat çekiyor.

Kıvılcım ve Tuncay’ın akşam yemeğine şahit olan Ömer’in tepkisi eski iki âşığın geçmişini hatırlatırken, Ömer’in boşanma kararı almasıyla Bade’nin, Kıvılcım ve Tuncay’ın gecesini basması tanıtıma damga vuruyor ve yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de...