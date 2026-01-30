Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i Emre Dinler'in Kızılcık Şerbeti setinden ilk kareleri

Show TV ekranlarının dört sezondur ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti, bu hafta izleyicilerini önemli bir yenilikle karşılıyor. Dizinin ana karakterlerinden Fatih Ünal karakterini devralan Emre Dinler, bu akşam yayınlanacak yeni bölümle birlikte hikâyeye dahil oluyor. Özgür Sevimli’nin yönetmen koltuğunda oturduğu sete kısa sürede uyum sağlayan Dinler’in performansı, izleyiciler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.



"ZOR BİR GÖREV DEVRALDI"

Karakteri dört sezon boyunca başarıyla canlandıran Doğukan Güngör, veda pastasının kesildiği gün yerini alan Emre Dinler ile bir araya geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dinler'e sarılarak başarılar dileyen Güngör, veda konuşmasında şu sözlere yer verdi: