Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi paylaşıldı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için heyecan dorukta. 12 Eylül Cuma günü 4. sezonuyla ekranlara dönecek olan dizinin merakla beklenen yeni sezon afişi yayımlandı.
1 / 5
Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan yapımın yeni bölümü 12 Eylül'de ekrana gelecek.
2 / 5
Dizinin yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı proje, yeni sezonda izleyicileri şaşırtacak gelişmelerle dolu olacak.
3 / 5
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon rolü bittiği için diziden ayrılan Selin Türkmen'in geri dönüşü, Kızılcık Şerbeti'nin en büyük sürprizlerinden biri olacak.
4 / 5
“Kızılcık Şerbeti”nin milyonların beklediği 4. sezon afişi izleyiciyle buluştu.