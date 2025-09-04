Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi paylaşıldı

Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan yapımın yeni bölümü 12 Eylül'de ekrana gelecek.