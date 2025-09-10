Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan 2. fragman geldi

SHOW TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nden yeni sezonun ikinci tanıtım fragmanı geldi. Merak uyandıran tanıtım, izleyicilere yeni sezonda yaşanacak olayların sinyalini verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan 2. fragman geldi - Resim : 1

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin merak dolu yeni sezonundan ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. 

Yayınlanan tanıtımda, Ömer ve Kıvılcım çifti, bebekleriyle birlikte iyi bir başlangıç yapmak için adım atarken, Asil’in “İstanbul’u fethetmeye gidiyoruz” sözleri yeni sezona iddialı bir giriş yapacağının sinyalini veriyor. Doğa ve Işıl’ın, Nursema ile Firaz’ın evliliği üzerine yaptıkları konuşma dikkat çekerken, Asil’in Fatih’le gözdağı niteliğindeki karşılaşması tanıtıma damga vuruyor.

Ömer ve Kıvılcım arasındaki gerginliğin merak uyandırdığı tanıtımda Ömer’in geçirdiği kaza akıllarda soru işareti bırakıyor. 

Mustafa’ya Nursema’nın sahip çıkmak istediği tanıtımda Nursema’nın, Firaz’ın hayatında  biri olup olmadığını sorgulaması, yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor.