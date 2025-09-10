Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan 2. fragman geldi

Yayınlanan tanıtımda, Ömer ve Kıvılcım çifti, bebekleriyle birlikte iyi bir başlangıç yapmak için adım atarken, Asil’in “İstanbul’u fethetmeye gidiyoruz” sözleri yeni sezona iddialı bir giriş yapacağının sinyalini veriyor. Doğa ve Işıl’ın, Nursema ile Firaz’ın evliliği üzerine yaptıkları konuşma dikkat çekerken, Asil’in Fatih’le gözdağı niteliğindeki karşılaşması tanıtıma damga vuruyor.