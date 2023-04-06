Kızılcık Şerbeti'yle ilgili son durum ne? Yeni bölüm yayınlanacak mı?

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Diziye verilen 5 kez yayın durdurma ve 1,5 milyonluk para cezasıyla ilgili Show TV’nin avukatları Ankara’ya gidip karara itiraz etmişti. Pazartesi sabahı yapılan itirazla ilgili bekleyiş 3 gündür sürüyor.

Kızılcık Şerbeti'yle ilgili son durum ne?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapım şirketi Gold Film çekimlere devam ediyor. Show TV cuma akşamı yayın yapacakmış gibi tanıtım dönüyor. Ancak dizinin cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. RTÜK’ün “7 Nisan’dan itibaren uygunlanmak üzere” notunu düşerek verdiği 5 kez yayın durdurma kararıyla ilgili mahkeme heyetinin kararını vermesi bekleniyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Doğa’nın “Sen arkamdan iş çevirdin, ben de buna izin vermiyorum” sözlerinin Fatih ile aralarında neler olduğuna dair merak uyandırdığı tanıtımda Abdullah’ın Alev’e hediye vermesi ve Pembe’nin kime alındığını bilmediği bir hediyeden bahsetmesi dikkat çekiyor. Metahan polisler tarafından götürülürken Ömer’in suç teşkil eden flash diskin kendisine ait olduğunu söylemesi ise izleyicileri şoke ediyor. Suçu üstüne alan Ömer’in ne yapacağı akıllarda soru işareti oluşturuyor.