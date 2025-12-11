Kod adı Liliyar’ın başrol oyuncuları belli oldu

Atv’nin yeni sezondaki iddialı dizisi “Liliyar”ın çekimleri önümüzdeki günlerde Londra’da başlayacak.

KADIN BAŞROL NİLSU BERFİN AKTAŞ

Ali Balcı’nın yöneteceği Baba Yapım imzalı dizinin başrol kadın yıldızı belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş, Baba Yapım’la el sıkıştı.

Başarılı oyuncu başta adı Lilly olan daha sonra Rosa olarak değiştirilen aktiviste hayat verecek. Roza’nın hayatı Ali’yle karşılaşınca değişecek.

PARTNERİ BURAK TOZKOPARAN OLDU

Yeni yılda yayınlanacak dizide Nilsu Berfin Aktaş'ın partneri de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ali karakterine hayat verecek isim Burak Tozkoparan oldu.