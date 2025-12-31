Kokina çiçeği suya konur mu?

Yılbaşı ruhunun en canlı temsilcisi, kırmızı meyveleriyle evlerimize şans ve neşe getiren Kokina, her aralık ayında dekorasyonun başrol oyuncusu olur. Ancak bu güzel bitkiyi alan herkesin aklında tek bir soru var: "Kokina suya konur mu, yoksa kurutulmalı mı?"

Yeni yıl heyecanına eşlik edecek bu özel bitkinin ömrünü uzatmak ve 2026 boyunca evinizde taptaze kalmasını sağlamak için bilmeniz gereken tüm detayları bir araya getirdik...

YILBAŞININ ŞANS GETİREN MUCİZESİ: KOKİNA BAKIM REHBERİ

Yunan halk dilinde "kırmızı" anlamına gelen Kokina, aslında doğanın bir mühendislik harikasıdır. Dikenli yeşil dallar ile "Silcan" (Similax excelsa) bitkisinin meyvelerinin, maharetli eller tarafından iplerle birleştirilmesiyle oluşur. Peki, bu emek yoğun bitkiyi solmadan nasıl saklarız?

KOKİNA ÇİÇEĞİ SUYA KONUR MU?

En çok yapılan hata, kokinayı diğer kesme çiçekler gibi hemen su dolu bir vazoya yerleştirmektir. Kokina, suyu çok fazla seven bir bitki değildir.

KOKİNA NEDEN SUYA KONMAZ?

Kokina meyveleri dallara iplerle bağlanmıştır. Uzun süre suda kalan saplar çürümeye başlar ve meyvelerin bağlandığı ipler gevşeyerek dökülmelere yol açar.

İstisna Durum: Eğer kokinanızın dalları çok kurumuşsa, sadece sap uçlarını haftada bir kez, kısa süreliğine (1-2 saat) soğuk suya sokup çıkarabilirsiniz. Ancak sürekli su içinde kalması ömrünü kısaltır.

KOKİNA’NIN SOLMAMASI İÇIN 5 ALTIN KURAL

Kokinanın bir yıl boyunca (yani bir sonraki yılbaşına kadar) rengini koruduğunda ev sahibine uğur getirdiğine inanılır. İşte bu efsaneyi gerçekleştirecek bakım ipuçları:

Serinliği Sever: Kokina sıcak ve kuru havadan hoşlanmaz. Kalorifer peteklerine yakın yerlerden uzak tutun. Evin en serin köşesi, kokina için en ideal yerdir.

Güneş Işığından Koruyun: Doğrudan güneş ışığı, o canlı kırmızı meyvelerin kararmasına ve solmasına neden olur. Yarı gölge veya aydınlık ama direkt güneş almayan bir konum seçin.

Fısfıs Yöntemi: Suya koymak yerine, haftada bir veya iki kez bir sprey yardımıyla yapraklarına ve meyvelerine çok hafif su püskürtebilirsiniz. Bu, bitkinin nem ihtiyacını karşılayacaktır.

Hava Akımı: Çok havasız ortamlarda meyveler büzüşebilir. Odanızı günde bir kez havalandırmak bitkinin tazeliğini korumasına yardımcı olur.

Kurutma Tekniği: Eğer kokinanızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız, meyveler henüz canlıyken vazodan çıkarıp ters asarak veya susuz bir vazoda kendi halinde kurumaya bırakabilirsiniz. Kuruyan kokinalar formunu bozmadan yıllarca dekoratif kalabilir.

KOKİNALARI EVCİL HAYVANLARINIZDAN UZAK TUTUN

Küçük Bir Uyarı: Kokina meyveleri evcil hayvanlar için toksik olabilir. Eğer evde meraklı bir dostunuz varsa, kokinanızı onların ulaşamayacağı yüksek bir noktada sergilemenizi öneririz.