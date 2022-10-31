“Konu gelecekse hassasiyetimiz var: 1 Bardak Yeter"

Dişlerimizi fırçalarken sadece musluğu kapatarak bir yılda 14.600 litre suyu; küçük bir gölü dolduracak kadar suyu kurtarabileğimizi biliyor muydunuz?

Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmazsak yaklaşık 20 litre su boşa harcanıyor. Sensodyne, bu konuya dikkat çekmek üzere “1 Bardak Yeter” kampanyasıyla bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık yaratma projesi başlattı.

“Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatalım. Ağzımızı bir bardak suyla çalkalayalım. Çünkü gelecekte bir bardak suya muhtaç olmamak için bir bardak yeter.”

Sensodyne “1 Bardak Yeter” kampanyasında Beyza Şekerci ve Engin Hepileri ile birlikte çalışarak doğanın ve yarınların korunmasına katkı sağlamaya ve güzel bir gelecek için herkesi su kullanımında bilinçli davranmaya davet ediyor.

Reklam filmlerinin yanı sıra, zincir ve yerel marketlerde de Sensodyne satın alan tüketicilere “1 Bardak” hediye ederek diş fırçalama sırasında musluğu kapatmaya davet ediyor ve dikkatli su tüketimini hatırlatıyor.

Sensodyne'den yapılan açıklamada ise "Sensodyne çevreye ve geleceğe olan sorumluluğunu yerine getirmek için tüpü, kapağı ve ambalajını %100 geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak üretiyor. Daha sürdürülebilir bir dünya için geri dönüştürülebilir malzemelerle daha bilinçli bir üretim ve tüketim mesajı veriyor" denildi.