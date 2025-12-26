Korku filmi tutkunlarına: 'Musallat 4' filmi geliyor

Mia Yapım fenomen korku filmi “Musallat”ın 4. filmini çekmek için kolları sıvadı.

2007 yılında çekilen Burak Özçivit, Biğkem Karavus ve Kurtuluş Şakirağaoğlu’nu buluşturan Alper Mestçi’nin yönettiği serinin ilk filmi 30 hafta vizyonda kalmış ve 301 bin 220 seyirciye ulaşmıştı.

2011’de gösterime giren “Musallat 2: Lanet” 19 hafta gösterimde kalmış ve 514 bin 331 kişilik gişe yapmıştı. “Musallat 3: Karabasan” filmi ise 2023’te sinemalarda yayınlanmıştı ve 98 bin 858 seyirciye ulaşmıştı.

KURTULUŞ ŞAKİRAĞAOĞLU KADRODA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Musallat 4” çekiliyor. Şubat ilk hafta sete çıkacak olan film 1. ve 3. filmin devamı niteliğinde çekilecek. Filmin bu nedenle tek belli olan oyuncusu her iki filmde de rol alan Kurtuluş Şakirağaoğlu… Senaryosu Koray Yeltekin’in imzası taşıyan filmin 2026’ının ilk yarısında gösterime girmesi planlanıyor. Filmin oyuncu kadrosu için de görüşmeler devam ediyor.