Koruyucu aile nasıl olunur? Depremzede çocuklara koruyucu aile olma şartları nedir, kimler olabilir?

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan, korunma ve bakım ihtiyacı belirlenen çocuklar için koruyucu aile olunabileceğini belirtti. Koruyucu aile olma şartları ve başvuruya dair tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz...

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korunma ve bakım ihtiyacı ortaya çıkan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin izleyeceği sürece ilişkin açıklama yapmıştı. Koruyu aile olmak için başvurular e-devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler.

Bakanlığın açıklaması şöyleydi: "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirilmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir. Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz."

e-DEVLET KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Bakanlığın internet sitesinde koruyucu aile konusu ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:

Koruyucu aile nedir?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

Koruyucu aile hizmetinde amaç; korunma ve bakım altında bulunan çocuğun, karmaşık ve sorunlu olan dönemini örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, kurumla işbirliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur.

Gönüllü aile ve koruyucu aile arasındaki fark nedir?

Bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızla, gönüllü aile olarak; kendi ilgi, yetenek ve eğitimleriniz doğrultusunda katkı vermek amacıyla, etkinlik ve çalışmalar yapabilirsiniz. Ayrıca isteğiniz doğrultusunda ve uygun görülmesi halinde çocuklarımızı resmi tatil ve özel günlerde yatılı olarak evinizde misafir edebilirsiniz.

Hangi çocuklar bu hizmet kapsamında koruyucu aileler yanına yerleştirilebilir?

Öz ailesi bulunan,

Öz ailesince bir süre için bakılamayan,

Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan,

Kız ya da erkek,

Sağlıklı ya da engel durumu olan,

Tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu meslek elemanları tarafından belirlenmiş çocuklardır.

Kimler koruyucu aile olabilir ?

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;

-T.C. vatandaşı iseniz

-Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız

-25-65 Yaşları arasındaysanız

-En az ilkokul mezunu iseniz

-Düzenli bir gelire sahipseniz

-Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz

Koruyucu aile başvurusu için gerekli belgeler

Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.

İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.

Adli sicil belgesi

Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu





Kendi çocuğum varken koruyucu aile olabilir miyim?

Evet, kendi çocuğunuz olsa dahi koruyucu aile olabilirsiniz.

Çocuk bende ne kadar süre ile kalacak?

Çocuğun korunma altına alınma nedenine bağlı olarak öngörülen hizmet uygulama planı kapsamında değişkenlik gösterecektir. Uzun yıllar sizinle kalabileceği gibi belirli bir süreden sonra biyolojik ailesine döndürülme ihtimali de bulunmaktadır. Biyolojik ailesine döndürülme sürecinde çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurulur.

Uygulamada genellikle çocukların koruyucu ailelerin yanında reşit oldukları reşit olduktan sonra da koruyucu aileleriyle birlikte yaşamaya devam ettikleri yaygın olarak görülmektedir.

Farklı bir ilden çocuğa koruyucu aile olabilir miyim?

İller arası eşleştirme yoluyla farklı bir ilde korunma ve bakım altında bulunan bir çocuğa koruyucu aile olabilirsiniz.

Evlat edinme ve koruyucu aile arasındaki fark nedir?

Evlat edinme çocuğun velayet haklarının evlat edinene mahkeme kararı ile devredilmesidir. Koruyucu aile çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu devlet ile paylaşılırken çocuğun velayeti biyolojik ailesinde kalır.

Koruyucu aile hizmeti hangi nedenlerden dolayı sona erdirilir?

Koruyucu ailenin mevzuatta belirtilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmemesi. Çocuğun yararlanacağı hizmet modelinin değişmesi veya koruma kararının kaldırılması. Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle hizmet vermekten vazgeçmesi.