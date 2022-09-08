Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Kraliyet ailesinden ilk açıklama

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliyet ailesinin resmi Instagram ve twitter hesaplarından yapılan paylaşımda Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." denildi. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör The Royal Family (@theroyalfamily)'in paylaştığı bir gönderi

21 Nisan 1926'da Londra'da doğan ve 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor" idi.

Kraliçe Elizabeth 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giydi.

70 yıllık hükümdarlık süresiyle "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

Eşi Prens Philip geçtiğimiz yıl 9 Nisan'da (2021) 99 yaşında hayatını kaybetti.

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Liz Truss'a 15 İngiliz başbakanı gördü.



Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini açıklamıştı

Kraliçe 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı. Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o dönemden bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.