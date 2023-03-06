Kraliçe dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? İşte ilk fragman

Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın başrollerini paylaştığı Kanal D’nin “Kraliçe” dizisinin ilk teaser’ı yayınlandı. Diziyi daha önce Fikret Kuşkan’lı Zalim İstanbul dahil olmak üzere birçok unutulmaz diziyi çeken Cevdet Mercan yönetiyor. Kraliçe dizisi konusu, oyuncularına, fragmanına yakından bakalım...

Kraliçe dizisi künye

Kanal: Kanal D

Yayın günü: Henüz belli değil

Dizinin özeti: “Kraliçe”, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının altüst olmasını ekrana taşıyacak.

Başrol oyuncuları: Burcu Özberk ve Gökhan Alkan

Yönetmen: Cevdet Mercan



Kraliçe dizisi uyarlama mı?

Kraliçe dizisinin Queen Sugar ismindeki yabancı yapımdan uyarlanması bekleniyor.

Kraliçe dizisi konusu nedir?

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının altüst olmasını ekrana taşıyacak.

Kraliçe dizisi oyuncuları

Dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Burcu Özberk olurken, dizinin oyuncu kadrosu ise, tamamlandı.

Burcu Özberk’in "Deniz", Gökhan Alkan’ın ise "Ateş" karakterine hayat vereceği diziye en son "Zeynep" karakteri ile Selin Şekerci, "Ali" karakteri ile de Özgün Karaman dahil olmuştu.

Kraliçe dizisi oyuncuları arasında Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

Kraliçe dizisi ilk tanıtım