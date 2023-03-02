Kraliçe dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı? Yakından bakalım

Kraliçe isimli dizi yakında Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizide Burcu Özberk Deniz karakterine, Gökhan Alkan ise Ateş karakterine hayat verecek. Diziyi daha önce Fikret Kuşkan’lı Zalim İstanbul dahil olmak üzere birçok unutulmaz diziyi çeken Cevdet Mercan yönetiyor. Kraliçe dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Kraliçe dizisi uyarlama mı?

Kraliçe dizisinin Queen Sugar ismindeki yabancı yapımdan uyarlanması bekleniyor.

Kraliçe dizisi konusu nedir?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar Zeynep (Selin Şekerci), Deniz (Burcu Özberk) ve Ali (Özgün Karaman) adlı 3 kardeşin hikâyesi etrafında şekilleniyor. Kraliçe'de bir basketbol takımının kaptanı olan Ateş Akça’nın ihanet videosu eşi Deniz’le arasında büyük bir krize neden olacak. Bir yandan kendi ailesinin başına gelenler, diğer yandan büyük bir aşkla bağlı olduğu kızının babasının yaşattığı hayal kırıklığı Deniz’in hayatını alt üst eder. Deniz, çocuğunu da düşünerek evliliğini kurtarmak için her şeye rağmen eşinin yanında mı duracak, yoksa evliliğini bitirecek mi?

Kraliçe dizisi oyuncuları

Kraliçe dizisi oyuncuları arasında Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci, Özgün Karaman Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.