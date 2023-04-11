Yapımını Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturduğu Kanal D dizisi Kraliçe, çarşamba akşamları seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Dizi, ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından The Oprah Winfrey Show'un sunucusu Oprah Winfrey'in baş yapımcı olarak görev yaptığı "Queen Sugar" dizisinden uyarlandı. Kraliçe dizisine yeni oyuncu dahil oluyor...

Diziye Gaye geliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Sümeyra Koç, başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın rol aldığı "Kraliçe" dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Koç dizide, Alkan'ın hayat verdiği 'Ateş' karakterinin eski sevgili 'Gaye'yi canlandıracak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sümeyra Koç (@sumeyrakoc)'in paylaştığı bir gönderi

Dizide Alkan ve Özberk'in yanı sıra Selin Şekerci, Özgün Karaman, Özgür Cem Tuğluk, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer gibi oyuncular da yer alıyor.