Küçük Deniz Kızı'ndan yeni fragman geldi! İşte konusu ve oyuncuları

Ron Marshall'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Pi'nin Yaşamı ve Düşler Ülkesi ile Oscar adaylığı kazanan David Magee'nin kaleme aldığı Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid) animasyon uyarlamasından yeni fragman yayınlandı. İşte Küçük Deniz Kızı konusu, oyuncuları ve fragmanı...

Küçük Deniz Kızı konusu

13 Mart gecesi Oscar töreninde fragmanı yayınlanan filmde, Kral Triton'un en küçük ve cüretkâr kızı Ariel, denizin ötesindeki dünyayı merak eder ve su yüzeyini gezinirken Prens Eric'e aşık olur. Deniz kızlarının insanlarla iletişim kurmasının yasaklandığı bir dünyada Ariel kalbini dinler ve kötü deniz cadısı Ursula ile yaptığı anlaşma, babasının tacını ve hayatını tehlikeye atar.

Küçük Deniz Kızı ne zaman vizyona girecek?

Küçük Deniz Kızı, Türkiye'de 26 Mayıs 2023 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.

Küçük Deniz Kızı oyuncuları

Broadway'in sevilen ismi, efsanevi Hamilton müzikalinin oyuncusu ve bestekârı Lin-Manuel Miranda'nın müziklerini bestelediği Disney animasyon filminin oyuncu kadrosunda Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem ve Noma Dumezweni gibi isimler yer alıyor.

Küçük Deniz Kızı fragmanı