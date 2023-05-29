'Küçük Deniz Kızı'nı canlandıran Halle Bailey'in saçlarına 150 bin dolar harcandı

Halle Bailey'in saç tasarımını yapan Camille Friend, 'Ariel' karakteri hem su altında hem de karaya çıktığında saçının aynı kalmasını sağlamak için sabit bir saç tasarımı yaptığını ve tasarım sürecinin en az 150 bin dolara mal olduğunu belirtti.

"SAÇLARI BELİNE KADAR GELİYORDU"

Saçı hazırlama sürecini Variety'ye anlatan Camille Friend, filmde bir peruğun "işe yaramayacağını" söyledi. 23 yaşındaki oyuncunun saçlarını korumak istediğini söyleyen Friend, "Halle'nin saçları beline kadar geliyordu ve ona bir peruk takmak çılgınca görünecekti. Bunun yerine, Halle Bailey'in kızıl saçlarını tek tek sarma işlemi uygulandı. Saçını sararsak kesmemize gerek kalmaz, kendi saç yapısını değiştirmeden rengini değiştirebiliriz diye düşündüm. Yapısı ve saçları ona ait" diye konuştu.