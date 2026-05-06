KüçükÇiftlik Park'taki konser biletleri tükenen Şebnem Ferah bir daha konser verecek mi?
Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, yıllar süren sahne sessizliğini bozacağını duyurur duyurmaz müzik dünyasında adeta yer yerinden oynadı! 3 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek olan bu dev buluşmanın biletleri, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 12:00’da satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti. Peki, Şebnem Ferah bir daha konser verecek mi?
Türk rock müziğinin güçlü ismi Şebnem Ferah, 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserle geri dönüş yapmaya hazırlanırken, bilet satışlarında yaşanan yoğunluk konuşulmayı başladı. Şebnem Ferah'ın konser biletleri 12 dakikada tükendi. Hayranları, Şebnem Ferah'tan başka konserler de talep etti.
Şebnem Ferah, konser duyurusunu yaptığı paylaşımında, “Ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım" demişti.
Bilet bulamayanlar hayal kırıklığı yaşarken, kulislerden gelen yeni iddialar hayranlarını heyecanlandırdı.
ŞEBNEM FERAH BİR DAHA KONSER VERECEK Mİ?
Şebnem Ferah’ın sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacağı, İstanbul’da yeniden olmak üzere İzmir ve Ankara’nın da dahil olduğu toplam 14 konserlik bir seri planladığı öne sürülüyor. Hatta bununla da bitmiyor; konserlerin ardından sanatçının yeni bir albüm için stüdyoya gireceği iddiaları da gündemde.