Kült dizi The X-Files geri dönüyor: İlk başrol netleşti

SENARİST VE YÖNETMEN RYAN COOGLER İÇİN ‘THE X-FILES'IN MANEVİ DEĞERİ



Proximity Media çatısı altında geliştirilen projede Ryan Coogler; senarist, yönetmen ve yürütücü yapımcı olarak görev alıyor. Coogler’ın seriyi farklı bir oyuncu kadrosuyla yeniden canlandırma fikri ilk olarak 2023 yılında Chris Carter tarafından duyurulmuştu. Ünlü yönetmen, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda projenin kendisi için taşıdığı kişisel önemi şu sözlerle ifade etmişti:



“Babamla olan ‘Rocky’ ilişkim gibi, ‘The X-Files’ da annemle olan o şeylerden biri. Annem benim için dünyalar demek… bu yüzden bu benim için büyük bir iş. Hem ona hem de hayranlara karşı doğru olanı yapmak istiyorum. Annem onun için yazdığım bazı şeyleri okudu. Çok heyecanlı.”

