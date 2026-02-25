Kült dizi The X-Files geri dönüyor: İlk başrol netleşti
90'ların kült dizisi The X-Files, Ryan Coogler imzalı yeni uyarlaması için resmi pilot bölüm onayını aldı. Başrolde yerini alacak isim ise şimdiden belli.
İki FBI ajanının; uzaylı istilaları, hükümet komploları ve açıklanamayan paranormal olayları araştırdığı The X-Files, "Gerçek dışarıda bir yerde" sloganıyla özdeşleşerek 90'lı yıllara damga vurmuş kült bir bilim kurgu dizisiydi. Derin mitolojisi ve "haftanın canavarı" bölümleriyle korku, gizem ve dramı harmanlayarak modern televizyonun en etkili projelerinden biri haline gelen yapım, yeni uyarlamasıyla geri dönüyor.
DANIELLE DEADWYLER BAŞROLDE YERİNİ ALAN İLK İSİM
Yönetmen Ryan Coogler’ın liderliğinde hazırlanan bu modern yorum için Hulu platformu, pilot bölüm siparişini resmi olarak verdi. Dizinin oyuncu kadrosuna dair ilk somut bilgi de paylaşıldı: Danielle Deadwyler, pilot bölümün iki ana karakterinden birini canlandıracak.
Hikayenin merkezindeki diğer ajan rolü için ise arayışlar sürüyor. Paylaşılan resmi özete göre dizi; birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip iki başarılı FBI ajanının, açıklanamayan olaylara ayrılmış ve uzun süredir aktif olmayan bir birimde görevlendirilmesiyle gelişen ortaklıklarını konu alacak.
SENARİST VE YÖNETMEN RYAN COOGLER İÇİN ‘THE X-FILES'IN MANEVİ DEĞERİ
Proximity Media çatısı altında geliştirilen projede Ryan Coogler; senarist, yönetmen ve yürütücü yapımcı olarak görev alıyor. Coogler’ın seriyi farklı bir oyuncu kadrosuyla yeniden canlandırma fikri ilk olarak 2023 yılında Chris Carter tarafından duyurulmuştu. Ünlü yönetmen, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda projenin kendisi için taşıdığı kişisel önemi şu sözlerle ifade etmişti:
“Babamla olan ‘Rocky’ ilişkim gibi, ‘The X-Files’ da annemle olan o şeylerden biri. Annem benim için dünyalar demek… bu yüzden bu benim için büyük bir iş. Hem ona hem de hayranlara karşı doğru olanı yapmak istiyorum. Annem onun için yazdığım bazı şeyleri okudu. Çok heyecanlı.”
İLK TAM KAPSAMLI "REBOOT"
Bu girişim, "The X-Files" evreninde yapılacak ilk tam kapsamlı "reboot" olma özelliğini taşıyor. 2001 yılında ana yayın hayatını noktalayan dizi, daha önce 2016 ve 2018 yıllarında orijinal kadrosuyla (Gillian Anderson ve David Duchovny) iki sezonluk bir dönüş yapmıştı. Ancak Coogler’ın bu yeni projesinde şimdilik Anderson veya Duchovny’nin yer alması beklenmiyor.