100%FEST’te günlük biletler satışa çıktı!

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Müziğin farklı türlerinden dev isimlere yer verecek 100%FEST’te, günlük biletler 98 TL’den satışa sunuldu

Festivalde: Soundgarden, Massive Attack, Kaiser Chiefs, Trentemöller (live), Wild Beasts, Ceza, Mor ve Ötesi, Rebel Moves, Malt, Foma, Melis Danişmend, ceylan ertem, The Away Days, Özge Fışkın, Gren ve Narda Afrika’nın yanısıra Danimarkalı şişe müziği dehaları Bottle Boys da sahne alacak. 100%FEST, festival sürprizlerine önümüzdeki haftalarda da devam edecek! Festivalin Günlük Biletleri, Şimdi Biletix’te!