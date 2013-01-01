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120 günlük müzik maratonu

İstanbul’u bu yaz upuzun bir müzik maratonu bekliyor! Pozitif Müzik’in Vodafone ve Garanti Bankası sponsorluğunda hayata geçirdiği üç aya yayılacak bu maratonun ismi; İstanbul Calling!
120 günlük bir maraton olan İstanbul Calling, her yaş ve her müzik zevkine hitap edecek dünyaca ünlü isimleri 01 Mayıs – 30 Ağustos arasında İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak. Vodafone ana sponsorluğu ve Garanti Bankası resmi sponsorluğunda dört aya yayılan ve farklı müzik türlerini bünyesinde barındıracak olan festival 2013 yazında Türkiye’nin kültür-sanat gündemine oturmaya hazırlanıyor! İşte program...

RIHANNA – 30 Mayıs, Perşembe 2013 - BJK İnönü Stadyumu
TIESTO – 07 Haziran, Cuma 2013 - BJK İnönü Stadyumu
DANCE DAY: THE PRODIGY, BASEMENT JAXX ve JAGUAR SKILLS – 29 Haziran, Cumartesi 2013 - BJK İnönü Stadyumu
URBAN & HIP-HOP DAY: SNOOP DOGG , CEE-LO GREEN VE NAS – 07 Temmuz, Pazar 2013 - BJK İnönü Stadyumu
IRON MAIDEN, ANTHRAX VE VOODOO SIX – 26 Temmuz, Cuma 2013 - BJK İnönü Stadyumu
THE NATIONAL – 23 Haziran, Pazar 2013 - Parkorman
THIRTY SECONDS TO MARS – 30 Haziran, Pazar 2013 - Parkorman
SIGUR ROS – 02 Temmuz, Salı 2013 - Parkorman
KESHA – 21 Temmuz, Pazar 2013 - Parkorman
PLACEBO – Ağustos, 2013 – Parkorman
Brigitte – 1 Mayıs Çarşamba 2013 - Babylon
Skip & Die ve Lemonade – 2 Mayıs Perşembe 2013 - Babylon
Stubborn Heart – 3 Mayıs Cuma 2013 - Babylon
Birth Of Joy – 4 Mayıs Cumartesi 2013 - Babylon
BROOKLYN VAPURU – 15 Mayıs Çarşamba 2013 - Babylon
PUBLIC SERVICE BROADCASTING – 6 Haziran Perşembe 2013 - Babylon
DERRICK MAY AND JIMMY EDGAR- 28 Haziran Cuma, 2013 - Babylon
DAVID LYNCH PRESENTS CHRYSTA BELL - 12 Haziran Çarşamba, 2013 - Babylon
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