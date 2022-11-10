13 Kasım Pazar günü "Şehrin İyi Hali" konserinde Şanışer ve Sokrat St yer alıyor

Sunduğu teknoloji ve özellikleriyle konser deneyimine farklı bir boyut kazandıran yeni nesil etkinlik platformu JoJo Akbank “Şehrin İyi Hali” kapsamında Şanışer & Sokrat St konserine ev sahipliği yapıyor.

Akbank’ın bu sene 8’incisini gerçekleştirdiği ve gençlerin gönüllülükle tanışmalarına imkan yaratan “Şehrin İyi Hali” projesi kapsamında Şanışer&Sokrat St, 13 Kasım Pazar günü, JJ Arena’da bir konser verecek.

Projeye dahil olan gençlerin fiziksel olarak katılabileceği konseri, jojo.live’da ise online ve ücretsiz olarak tüm gençler izleyebilecek.