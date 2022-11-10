13 Kasım Pazar günü "Şehrin İyi Hali" konserinde Şanışer ve Sokrat St yer alıyor
Yeni nesil etkinlik platformu Jojo Akbank'da “Şehrin İyi Hali” kapsamında gerçekleşecek konserde Şanışer & Sokrat St yer alacak.
Sunduğu teknoloji ve özellikleriyle konser deneyimine farklı bir boyut kazandıran yeni nesil etkinlik platformu JoJo Akbank “Şehrin İyi Hali” kapsamında Şanışer & Sokrat St konserine ev sahipliği yapıyor.
Akbank’ın bu sene 8’incisini gerçekleştirdiği ve gençlerin gönüllülükle tanışmalarına imkan yaratan “Şehrin İyi Hali” projesi kapsamında Şanışer&Sokrat St, 13 Kasım Pazar günü, JJ Arena’da bir konser verecek.
Projeye dahil olan gençlerin fiziksel olarak katılabileceği konseri, jojo.live’da ise online ve ücretsiz olarak tüm gençler izleyebilecek.