18 yıl aradan sonra tiyatro sahnelerinde

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Şehir Tiyatroları sanatçısı olan ve bu kurumdan emekli olmasının ardından herhangi bir oyunda yer almayan Özyağcılar,18 yıllık aranın sonrasında kızı Zeynep Özyağcılar'ın kurduğu Martı Tiyatro'da, "İyi Ki Geldin Boyacı" adlı oyunu sahnelemeye hazırlanıyor.

Donald Churchill'in yazdığı, Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği "İyi Ki Geldin Boyacı" adlı oyunu; Berna Laçin ve Neslihan Yeldan ile birlikte sahneleyecek olan Özyağcılar, uzun bir aradan sonra tiyatro yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Zeynep Özyağcılar'ın kurduğu Tiyatro Martı tarafından sahnelenecek olan ve provaları başlayan oyunun yönetmenliğini üstlenen isim ise Arif Akkaya.

Berna Laçin ve Neslihan Yeldan ile aynı sahneyi paylaşacak olan sanatçı, bu kadar uzun bir aradan sonra yeniden tiyatro yapacak olmanın büyük heyecan verdiğini belirtiyor ve oyunu sahneleyecekleri günü iple çektiğinin altını çiziyor.







