19. kez verilecek olan "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri"nin aday listesi, Four Seasons Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Ödüllere aday gösterilen isimler şöyle:-Yılın En Başarılı Yönetmeni adayları: Muharrem Özcan (Dolu Düşün Boş Konuş), Alexandar Popovski (Bir Yaz Gecesi Rüyası), Alexandar Popovski (İmparatorluk Kuranlar Yahut Sümürz), Yıldırım Fikret Urağ (Sırça Hayvan Koleksiyonu), Berfin Zenderlioğlu (Cambazın Cenazesi)-Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları: Gizem Erdem (İki Kişilik Yaz), Hasibe Eren (Dolu Düşün Boş Konuş), Selen Öztürk (Bakarsın Bulutlar Gider), Melisa Sözen (Kalp Düğümü), Aslı Yılmaz (Tesir)-Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları: Fatih Al (Dolu Düşün Boş Konuş), Salih Bademci (Tesir), Bedir Bedir (İstenmeyen), Rıza Kocaoğlu (Ormanlardan Hemen Önceki Gece), Tuğrul Tülek (İki Kişilik Yaz)-Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları: Arda Aydın (Bir Yaz Gecesi Rüyası), Bedir Bedir (Üst Kattaki Terörist), Cem Zeynel Kılıç (Paşa Paşa Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Paşa), Murat Okay (Dolu Düşün Boş Konuş), Yavuz Şeker (Bir Yaz Gecesi Rüyası)-Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları: Aybanu Aykut (Paşa Paşa Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Paşa), Banu Çiçek Barutçugil (Üst Kattaki Terörist), Tomris İncer (Kral (Soytarım) Lear), Yeşim Koçak (Çürük Temel), Ayşecan Tatari (Sırça Hayvan Koleksiyonu)-Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı adayları: Barış Dinçel (Hayvan Çiftliği), Jesse Gagliardi, Simone Mannino (Kalp Düğümü), Sven Jonke (Bir Yaz Gecesi Rüyası), Cem Yılmazer (Çürük Temel ve Sırça Hayvan Koleksiyonu)-Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı adayları: Ayşegül Alev (Hamlet Makinesi), Candan Seda Balaban (Kral (Soytarım) Lear), Hale Eren (Kerbela), Sadık Kızılağaç (Hayvan Çiftliği), Jelena Prokovic (Bir Yaz Gecesi Rüyası)-Yılın En Başarılı Sahne Müziği adayları: Merih Aşkın, Hak Çağrı Beklen (Dolu Düşün Boş Konuş), Tahsin İncirci (Kerbela), Orhan Enes Kuzu (Paşa Paşa Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Paşa), Mete Sakpınar (Bir Delinin Hatıra Defteri)-Yılın En Başarılı Işık Tasarımı adayları: Yüksel Aymaz (Kral (Soytarım) Lear), Yakup Çartık (Hamlet Makinesi ve Hayvan Çiftliği), Cem Yılmazer (Sırça Hayvan Koleksiyonu), Kemal Yiğitcan (Ormanlardan Hemen Önceki Gece)Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı adayları: Sercan Gülbahar (11'e 11), İbrahim Halaçoğlu (Cambazın Cenazesi), Güneş Sayın (Tesir), Edip Tepeli (Sırça Hayvan Koleksiyonu), Seda Türkmen (Cambazın Cenazesi)Yılın En Başarılı Prodüksiyonu adayları: Bakırköy Belediye Tiyatroları (Hayvan Çiftliği), Dot (İki Kişilik Yaz), İBB Şehir Tiyatroları (Bir Yaz Gecesi Rüyası), İBB Şehir Tiyatroları (Sırça Hayvan Koleksiyonu), Oyun Atölyesi (Dolu Düşün Boş Konuş)Gecede ayrıca, "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü"ne Zeliha Berksoy, "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü"ne Firuze Engin, "Yapı Kredi Özel Ödülü"ne ise Şahika Tekand'ın değer görüldüğü açıklandı.Ödül töreni, 27 Nisan Pazartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.(DHA)