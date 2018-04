20 yıl sonra yeniden Pink Floyd

Efsane rock grubu Pink Floyd 20 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Grubun yeni albümü The Endless River, 1994'te yayınlanan The Division Bell'den sonraki ilk albüm olacak.

Rock müzik tarihinin efsane gruplarından Pink Floyd, 20 yıl aradan sonra albüm çıkarmaya hazırlanıyor. En son 1994’te The Division Bell albümünü yayınlayan grubun, hayranlarını sevindiren yeni albümünün adı The Endless River olacak. 14 Ekim’de satışa sunulacak albümde 1994’te kaydedilmiş şarkıların yanısıra yeni şarkılar da yer alıyor. Şarkıların daha önce The Big Spliff adlı bir albümde kullanılması planlandığı belirtildi.



Grubun klavyecisi Richard Wright’ın 2008’de hayatını kaybetmesi üzerine stüdyoya giren David Gilmour ve Nick Mason, şarkılara vokaller eklediklerini ifade etti. Albüm haberinin üzerine grubun yeniden bir araya gelmesini uman hayranlara cevap ise gecikmedi. İngiliz The Sun gazetesine konuşan grubun sözcüsü, herhangi bir turne veya konserin söz konusu olmadığını söyledi.