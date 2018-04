2013 Teen Choice Ödülleri

Ödüller sahiplerini buldu.

Her yıl internet üzerinden, 13-19 yaş arası gençler arasında yapılan oylamayla belirlenen Teen Choice Ödülleri‘nde bu yılın kazananları belli oldu. 11 Ağustos Pazar Gecesi Los Angeles'ta düzenlenen 2013 Teen Choice Ödülleri 'nin bu yılki sunuculuğunu Lucy Hale ve Darren Criss yaptı. Gecede One Direction ve Demi Lovato gibi isimler performans sergiledi. İşte kazananlar:



En İyi Grup: One Direction

En İyi Yaz Turu: One Direction

En İyi Grup Single’ı: “Live While We’re Young,” One Direction

En İyi Aşk Şarkısı: “Little Things,” One Direction

En İyi Komedi Aktristi: Rebel Wilson, Pitch Perfect

En İyi Komedi Aktörü: Syklar Astin, Pitch Perfect

En İyi Müzikal Komedi: Pitch Perfect

En İyi Ayrılık Şarkısı: “Come and Get It,” Selena Gomez

Yazın En İyi Yaz Kadın Sanatçı: Selena Gomez

En Seksi Kadın Yıldız: Selena Gomez

En İyi Drama Dizisi: “Pretty Little Liars”

En İyi Yaz Dizisi: “Pretty Little Liars”

En İyi TV Drama Aktristi: Troian Bellisario, “Pretty Little Liars”

En İyi Kötü Karakter: Janel Parrish, “Pretty Little Liars”

En İyi Komedi Dizisi: “Glee”

En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Oyuncu: Chord Overstreet, “Glee”

En İyi Çıkış Yapan Televizyon Yıldızı: Blake Jenner, “Glee”

En İyi Komedi Dizisi Aktristi: Lea Michele, “Glee”

En İyi Kadın Sanatçı: Demi Lovato

Onur Ödülü: Ashton Kutcher

En İyi TV Fantastik/Bilim Kurgu Aktörü: Ian Somerhalder, “The Vampire Diaries”

En İyi Komedi TV Aktörü: Jim Parsons, “The Big Bang Theory”

En İyi TV Fantastik/Bilim Kurgu Aktristi: Nina Dobrev, “The Vampire Diaries”

En İyi Rock Grubu: Paramore

En İyi Moda İkonu: Miley Cyrus

En İyi Yaz Şarkısı: “We Can’t Stop,” Miley Cyrus

En İyi Kadın TV Konuk Oyuncusu: Miley Cyrus, “Two and a Half Men”

En İyi Çıkış Yapan Grup: Emblem3

En İyi Yaz Yıldızı: Bruno Mars

En İyi R&B Sanatçısı: Bruno Mars

En İyi Televizyon Aksiyon Aktörü: LL Cool J

En İyi Çıkış yapan Sanatçı: Ed Sheeran

En İyi TV Kadın Karakteri: Demi Lovato, “The X Factor”