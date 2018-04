2015 MTV Video Müzik Ödülleri adayları açıklandı

Hangi isimler, hangi kategorilerde aday oldu?

MTV her yıl düzenlediği Video Müzik Ödülleri'nin bu yılki adaylarını açıkladı.

İşte 2015 MTV Video Müzik Ödülleri'nin tam aday listesi...



Yılın Klibi

Beyoncé, "7/11"

Ed Sheeran, "Thinking Out Loud"

Taylor Swift feat. Kendrick Lamar, "Bad Blood"

Mark Ronson feat. Bruno Mars, "Uptown Funk"

Kendrick Lamar, "Alright"



En İyi Düet Klibi

Mark Ronson feat. Bruno Mars, "Uptown Funk"

Taylor Swift feat. Kendrick Lamar, "Bad Blood"

Ariana Grande feat. the Weeknd, "Love Me Harder"

Jessie J feat. Ariana Grande and Nicki Minaj, "Bang Bang"

Wiz Khalifa feat. Charlie Puth, "See You Again"



En İyi Sosyal Mesaj İçerikli Klip

Jennifer Hudson, "I Still Love You"

Colbie Calliat, "Try"

Big Sean, "One Man Can Change the World"

Rihanna, "American Oxygen"

Wale, "The White Shoes"



En İyi Hip-Hop Klibi

Fetty Wap, "Trap Queen"

Nicki Minaj, "Anaconda"

Kendrick Lamar, "Alright"

Wiz Khalifa feat. Charlie Puth, "See You Again"

Big Sean, "I Don't F—k With You"