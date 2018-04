2015 Tony Ödülleri sahiplerini buldu

Tiyatronun en önemli ödüllerinden sayılan 2015 Tony Ödülleri, Radio City Music Hall'da gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Sinema ve müzik dünyasından da birçok ünlü ismin boy gösterdiği kırmızı halıda yine şıklık yarışı vardı.



İşte ödül alanlar:



MÜZİKAL DALINDA

En İyi Müzikal: Fun Home

En İyi Müzikal Kitap: Fun Home

En İyi Yeniden Sahnelenen Müzikal: The King and I

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Müzikal: Christian Borle / Something Rotten!

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Müzikal: Ruthie Ann Miles / The King and I



OYUN DALINDA

En İyi Oyun: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time

En İyi Yeniden Sahnelenen Oyun: Skylight

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Oyun: Richard McCabe / The Audience

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Oyun: Annaleigh Ashford / You Can’t Take It With You