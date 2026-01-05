2026 Critics Choice Awards kazananlar listesi

Pazar Günü Santa Monica'da gerçekleşen 2026 Critics Choice Ödülleri bu yılki Oscar tahminlerine ışık tuttu.

SINNERS VE FRANKENSTEIN'A 4 ÖDÜL BİRDEN!

Törende ‘Sinners’ ve ‘Frankenstein’ dörder ödül kazanarak yarışta öne çıktı. “Frankenstein”dan Jacob Elordi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, ‘Sinners’dan Miles Caton ise En İyi Genç Oyuncu seçildi. ‘One Battle After Another’ ise En İyi Film, En İyi Yönetmen (Paul Thomas Anderson) ve En İyi Uyarlama Senaryo ödüllerini aldı.

DİZİLERDE ÖDÜL ALANLAR

Televizyon dünyasında ise Netflix dizisi ‘Adolescence’ dört ödülle gecenin yıldızı oldu. HBO’nun ‘The Pitt’ ve Apple TV’nin ‘The Studio’ dizileri ise üçer ödülle ikinci sırayı paylaştı.

EN İYİ OYUNCULAR

En İyi Erkek ve En İyi Kadın Oyuncu kategorilerinde, ‘Marty Supreme’un başrolü Timothée Chalamet ile ‘Hamnet’in yıldızı Jessie Buckley ödülleri kazanarak Akademi Ödülleri yarışında öne çıktılar.

SİNEMA

En İyi Film

"One Battle After Another"

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley, "Hamnet"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Jacob Elordi, "Frankenstein"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Madigan, "Weapons"

En İyi Genç Oyuncu

Miles Caton, "Sinners"

En İyi Yönetmen

Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"

En İyi Orijinal Senaryo

Ryan Coogler, "Sinners"

En İyi Uyarlama Senaryo

Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"

En İyi Oyuncu Seçimi ve Kadro

Francine Maisler, "Sinners"

En İyi Görüntü Yönetimi

Adolpho Veloso, "Train Dreams"

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Tamara Deverell, Shane Vieau, "Frankenstein"

En İyi Kurgu

Stephen Mirrione, "F1"

En İyi Kostüm Tasarımı

Kate Hawley, "Frankenstein"

En İyi Saç ve Makyaj

Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey, "Frankenstein"

En İyi Görsel Efekt

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett, "Avatar: Fire and Ash"

En İyi Dublör ve Aksiyon Tasarımı

Wade Eastwood, "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

En İyi Animasyon Film

"KPop Demon Hunters"

En İyi Komedi Filmi

"The Naked Gun"

En İyi Yabancı Dilde Film

"The Secret Agent"

En İyi Şarkı

"Golden" – KPop Demon Hunters, Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy

En İyi Film Müziği

Ludwig Göransson, "Sinners"

En İyi Ses Tasarımı

Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John, "F1"

TELEVİZYON

En İyi Drama Dizisi

"The Pitt"

En İyi Erkek Oyuncu (Drama Dizisi)

Noah Wyle, "The Pitt"

En İyi Kadın Oyuncu (Drama Dizisi)

Rhea Seehorn, "Pluribus"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama Dizisi)

Tramell Tillman, "Severance"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama Dizisi)

Katherine LaNasa, "The Pitt"

En İyi Komedi Dizisi

"The Studio"

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi)

Seth Rogen, "The Studio"

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi)

Jean Smart, "Hacks"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi Dizisi)

Ike Barinholtz, "The Studio"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi Dizisi)

Janelle James, "Abbott Elementary"

En İyi Mini Dizi / Sınırlı Dizi

"Adolescence"

En İyi TV Filmi

"Bridget Jones: Mad About the Boy"

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)

Stephen Graham, "Adolescence"

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)

Sarah Snook, "All Her Fault"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)

Owen Cooper, "Adolescence"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi)

Erin Doherty, "Adolescence"

En İyi Yabancı Dilde Dizi

"Squid Game"

En İyi Animasyon Dizisi

"South Park"

En İyi Talk Show

"Jimmy Kimmel Live!"

En İyi Çeşitlilik / Varieté Dizisi

"Last Week Tonight With John Oliver"

En İyi Komedi Özel Programı

"SNL50: The Anniversary Special"





