21 yaşındaki fantastik kitap yazarı Melodi Baç’ın Anka Serisi’nin ikinci parçası olan 4. kitabı çıktı.

13 yaşında yayınlanan ilk seri kitabı Yasak ile dikkatleri çeken Melodi Baç, Anka serisi’nin 2. kitabı 100. Nesil’de, Crictus adlı fantastik bir gezegendeki ölümsüz iki kardeş arasındaki sonsuz taht savaşını anlatıyor.



Melodi Baç’ın Anka kuşunun efsanesinden yola çıkarak yazamaya başladığı Anka Serisi’nin 2. kitabı 100. Nesil bir yol hikayesi. Fantastik bir yolculuğu anlatan kitabın kahramanları, vücut değiştirerek hayatlarını devam ettiren Carmen Anka ve Enka Kamilla kardeşler; ihaneti, aşkı, arkadaşlığı, aileyi, fedakarlığı ve cesareti tanıtırken adeta yaşatıyor.



