22. İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran'da başlayacak

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Festival bu yıl 35'in üzerinde konserle Joan Baez, Jools Holland,Marcus Miller, Melody Gardot'un da aralarında bulunduğu 250 sanatçıyı ağırlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22'ncisi düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran'da başlayacak. Festival, bu yıl 35'in üzerinde konserle aralarında Joan Baez, Jools Holland, Marcus Miller, Melody Gardot'un da aralarında bulunduğu 250'den fazla sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak.

Türkiye'nin en önemli müzik etkinlikleri arasında gösterilen İstanbul Caz Festivali'nin bu yılki programı, Martı İstanbul Hotel'de yapılan etkinlikle tanıtıldı.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, bu yıl da müzikseverleri renkli bir programın beklediğini dile getirdi. Taner, Garanti Bankası başta olmak üzere sponsor kuruluşlara, büyükelçilik ve kültür merkezlerine teşekkür etti.

İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opçin de, program hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bu yıl 15'in üzerinde mekanda, 250'den fazla yerli ve yabancı müzisyeni ağırlayacaklarını ifade eden Opçin, bu yıl "Parklarda Caz" etkinliğini Fenerbahçe Parkı'nda, "Gece gezmeleri" etkinliğini de Kadıköy'de yapacaklarını ifade etti. Pelin Opçin, 15 Temmuz'da sona erecek festival programının henüz tam olarak netleşmediğini ve müzikseverlerin sürprizler için hazırlıklı olmasını da istedi.

(AA)





