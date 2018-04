22. Uluslararası İstanbul Caz Festivali albümü

22. Uluslararası İstanbul Caz Festivali albümü, EMI Müzik Türkiye etiketiyle müzik marketlerde ve iTunes'da!

Joan Baez, Jools Holland, Aloe Blacc, Melody Gardot, Imelda May ve Tigran Hamasyan gibi folk, blues ve cazın farklı seslerini ağırlayacak olan festivalin albümü 22. Istanbul Caz Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliği ve EMI Müzik Türkiye etiketiyle caz severlerle buluşuyor!

22. İstanbul Caz Festivali, caz dünyasının ünlü sanatçılarının yanı sıra yine rock, folk ve dünya müziğinin başarılı isimlerini de müzikseverlerle özel bir programda buluşturacak. Bu yıl 27 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında, 15'i aşkın farklı mekânda 250'den fazla yerli ve yabancı sanatçı ile 35'in üzerinde konser sunduğu programıyla 22. İstanbul Caz Festivali şehirde caz rüzgarı estirecek!

İstanbul Caz Festivali ve EMI Türkiye işbirliğiyle hazırlanan 15 şarkılık Festival CD'si, festivale gelecek yıldızların seçme çalışmalarını içeriyor.

İşte, festivalin farklı seslerini bir araya getiren 22. Istanbul Caz Festivali albümünün parça listesi:

Melody Gardot - Same to You

Imelda May - Ghosts of Love

Soul Rebels - I'm So Confused

Aloe Blacc - Love Is The Answer

Theo Croker - Wanting Your Love

Joan Baez - Diamonds & Rust

Tigran Hamasyan - Kars 1

Mahsa Vahdat - Kissing The Wine Jug

Roberto Fonseca (feat. Fatoumata Diawara) - Bibisa

Ediz Hafızoğlu - Mila

Vincent Peirani - Suite En V, Pt.1

WeeD - Music For Sale

Burak Bedikyan - Prelude No.2: Lonely Planet

Başak Yavuz - Mesela

Güç Başar Gülle - Servi