22 yıl önce kullandığı piyano ile resital verdi!

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Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, 22 yıl önce çaldığı piyano ile sanatseverlere muhteşem bir resital yaşattı

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Mersin Kültür Merkezi’nde sahne alan Gülsin Onay, 22 yıl önce çaldığı piyano ile Bach, Debussy, Bartok ve Chopin’in eserlerinin yer aldığı repertuvarı ile muhteşem bir performans sergiledi. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda ressam Mehmet Ali Meriç’in Onay’dan etkilenerek tamamlandığı dev bir tablosunu sanatçıya hediye etti. Tabloyu alana Onay, Meriç’i sahneye çağırarak teşekkür etti.



Muhteşem performansının ardından fuayede sevenleri ile bir araya gelen Onay, sohbet ederek imza dağıtıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Mersin’de olağan üstü bir gün yaşadığını belirten Onay, "Benim için çok anlamlı bir konser oldu. 22 yıl önce ilk piyano aldığında yine bu salonda açılış konserini yapmıştım. Ondan bu yana sık sık Mersin’e gelerek çalıyorum ama bu akşam bambaşka güzel bir program oldu. İyi bir dinleyici vardı, harika bir akşam oldu. Konser sırasında dinleyicinin benim olduğunu o kadar içten hissettim ki bambaşka sihir, müziği güzel bir dünyada paylaştık. Özellikle günümüzde sanatın gücü bir çok şeyi tamir ediyor, güzelleştiriyor. Buna çok ihtiyacımız var. Onun için de bu akşamın benim için ayrı bir değeri var" dedi.



Konuşmasının devamında Kültür Ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) kurulmasına yönelik yasa tasarısına değinen Onay, şunları söyledi: "Ülkemizin bunca yıllık kazanımı mutlaka devam ettirilmelidir. Bu kazanımlar çok çok büyük bir önem taşıyor. Yanlış bir yola sapmadan önce düzeltlimesini en derin duygular ve içten diliyorum."