Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’’ 3 Mayıs Salı akşamı Ana Tiyatro’da müzik sahnesinin Nil Karaibrahimgil’i ağırlıyor. Kendine özgü şarkı sözleri ve masal anlatıcısı rolündeki performansları ile Nil Karaibrahimgil, her zaman olduğu gibi yine birçok sürprizle sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.
Tarih: 3 Mayıs Salı
Saat: 21:00
Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro
Bilet fiyatı: Protokol: 120 TL, 1. Kategori: 100 TL, 2.kategori: 80 TL, 3. Kategori: 65 TL, 4. Kategori: 50 TL, 5. Kategori: 40 TL