Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak ve Okan Yalabık’ın rol aldığı “39 Basamak” 30-31 Mart’ta Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde.

1935 Ağustos’unda, Richard Hannay (Engin Hepileri), can sıkıntısını dağıtmak için bir tiyatro oyununa gitmeye karar verir. Hannay, o gece tiyatroda gizemli güzel Annabella’yla (Demet Evgar) tanışır ve kendini Londra’dan İskoçya’ya uzanan çok komik ve heyecanlı bir casusluk serüveninin ortasında bulur. Bu serüvende ise onlara pek çok rolle karşımıza çıkan soytarılar (Okan Yalabık ve Bülent Şakrak) eşlik eder.



Mehmet Ergen’in Türkçeleştirdiği “39 Basamak”, Mehmet Birkiye’nin yönetmenliğinde tiyatroseverlerle buluşuyor. Başlama saati 20:30 olan oyunların biletleri Biletix, Zorlucenterpsm.com ve Zorlu PSM gişelerinde.

