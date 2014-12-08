4 Kadın 1 "Poz"

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Çektiği fotoğraf karesi ile ülkesinde kahraman ilan edilen bir gazetecinin hayatındaki 4 kadına yaşattığı travmaları ve ölümünden sonra geride bıraktığı enkazı anlatan “Poz”, 6 ve 8 Aralık 2014 tarihlerinde saat 20:30’da, İkincikat Tiyatro/Karaköy'de.

Oyunda, genç yetenek Gülce Oral, sırların arkasındaki İrem karakterini, maruz kaldığı psikolojik şiddeti ve izlerini büyük bir ustalıkla oynarken; Banu Çiçek Barutçugil mesleğinde kendini ispatlamak için müthiş bir fırsat yakaladığını düşünen hırslı savaş muhabiri Betül’e hayat veriyor ve inandırıcılıkta sınır tanımıyor. Esra Dermancıoğlu, Selen Uçer, Gülce Oral ve Banu Çiçek Barutçugil’in rol aldığı aldığı “Poz”; 6 ve 8 Aralık 2014 tarihlerinde saat 20:30’da, İkincikat Tiyatro/Karaköy'de.

Konu başlıklarına seyircilerin karar verdiği, sanatçıların, ne yazacağı, ne yöneteceği ve ne oynayacağı kura ile belirlenen #YarınınOyunları projesinin ikinci oyunu olan "Poz"'un; senaryosu Deniz Madanoğlu'na, yönetmenliği ve ışık tasarımı Sami Berat Marçalı'ya, dekor tasarımı Elif Sönmez Horozoğlu'na, kostüm tasarımı ise Hakan Akkaya'ya ait.

İkincikat Tiyatro tarafından sahnelenen, Hakan Akkaya, Life Is Film ve Yves Rocher'in sponsor olduğu "Poz", 6 ve 8 Aralık 2014 tarihlerinde saat 20:30’da, İkincikat Tiyatro/Karaköy'de.



