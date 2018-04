42. Amerikan Müzik Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.





Ödül törenine üç dalda ödül alan Katy Perry ve One Direction grubu ile iki dalda ödül alan Avustralyalı Iggy Azalea damga vurdu.Los Angeles'taki Nokia Theater'da düzenlenen ve dünyanın en önemli müzik şovlarından birisi olarak kabul edilen etkinliğin 160'tan fazla ülkede izlendiği belirtildi.Ödül töreninde son dönemde öne çıkmış birçok grup ve sanatçı renkli performansları ile izleyenlerin beğenisini topladı. Hareketli şovlardan birini gerçekleştiren Tylor Swift, performansının ardından Dick Clark Award Mükemmellik ödülü aldı."Yılın sanatçısı: One DirectionYılın yeni sanatçısı: 5 Seconds of SummerYılın Single'ı: Katy Perry, Featuring Juicy J "Dark Horse"Pop/rock kadın sanatçısı: Katy PerryPop/rock erkek sanatçısı: Sam SmithPop/rock grubu: One DirectionPop/rock albümü: One Direction "Midnight Memories"Kadın country sanatçısı: Carrie UnderwoodErkek country sanatçısı: Luke BryanCountry grubu: Florida Georgia LineCountry albümü: Brantley Gilbert "Just As I Am"Rap/hip-hop sanatçısı: Iggy AzaleaRap/hip-hop albümü: Iggy Azalea "The New Classic"Kadın soul/R&B sanatçısı: BeyonceErkek soul/R&B sanatçısı: John LegendSoul/R&B albümü: Beyonce "Beyonce"Alternatif rock sanatçısı: Imagine DragonsLatin sanatçı: Enrique IglesiasElektronik dans müziği sanatçısı: Calvin Harrisİlham veren çağdaş sanatçı: Casting CrownsYetişkin çağdaş sanatçı: Katy PerryEn iyi Film Müziği: Frozen"