Ödül törenine üç dalda ödül alan Katy Perry ve One Direction grubu ile iki dalda ödül alan Avustralyalı Iggy Azalea damga vurdu.
Los Angeles'taki Nokia Theater'da düzenlenen ve dünyanın en önemli müzik şovlarından birisi olarak kabul edilen etkinliğin 160'tan fazla ülkede izlendiği belirtildi.
Ödül töreninde son dönemde öne çıkmış birçok grup ve sanatçı renkli performansları ile izleyenlerin beğenisini topladı. Hareketli şovlardan birini gerçekleştiren Tylor Swift, performansının ardından Dick Clark Award Mükemmellik ödülü aldı.
Gecede ödül alan sanatçı ve gruplar şöyle:
"Yılın sanatçısı: One Direction
Yılın yeni sanatçısı: 5 Seconds of Summer
Yılın Single'ı: Katy Perry, Featuring Juicy J "Dark Horse"
Pop/rock kadın sanatçısı: Katy Perry
Pop/rock erkek sanatçısı: Sam Smith
Pop/rock grubu: One Direction
Pop/rock albümü: One Direction "Midnight Memories"
Kadın country sanatçısı: Carrie Underwood
Erkek country sanatçısı: Luke Bryan
Country grubu: Florida Georgia Line
Country albümü: Brantley Gilbert "Just As I Am"
Rap/hip-hop sanatçısı: Iggy Azalea
Rap/hip-hop albümü: Iggy Azalea "The New Classic"
Kadın soul/R&B sanatçısı: Beyonce
Erkek soul/R&B sanatçısı: John Legend
Soul/R&B albümü: Beyonce "Beyonce"
Alternatif rock sanatçısı: Imagine Dragons
Latin sanatçı: Enrique Iglesias
Elektronik dans müziği sanatçısı: Calvin Harris
İlham veren çağdaş sanatçı: Casting Crowns
Yetişkin çağdaş sanatçı: Katy Perry
En iyi Film Müziği: Frozen"