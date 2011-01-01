42. İstanbul Müzik Festivali başladı!

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42. İstanbul Müzik Festivali, 1 Haziran Pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Açılış Töreni ve Konseri’yle başladı

“Doğanın Şarkısı” temasıyla 800'e yakın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlayacak İstanbul Müzik Festivali iki dünya prömiyerine de ev sahipliği yapacak.



Tören öncesinde ise Gürsen Yavuzkal yönetimindeki Borusan Çocuk Korosu konuklar için fuayede kısa bir dinleti sundu. 42. İstanbul Müzik Festivali Açılış Töreni’nde festivalin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Değerli işbirlikleri için Polonya Cumhuriyeti Istanbul Başkonsolosluğu adına Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Lukasz Paprotny ile mekân destekleri için Adalar Belediyesi adına Adalar Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyesi Sencer Demirel , Kadıköy Belediyesi adına Kadıköy Belediye Başkan Müşaviri ve Süreyya Operası Genel Koordinatörü Murat Katoğlu, Boğaziçi Üniversitesi adına Boğaziçi Üniversitesi Klasik Müzik Koordinatörü Evin İlyasoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) adına TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ile İKSV servis sponsoru Zurich sigorta adına Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız’a birer teşekkür plaketi sunuldu.



Törende ayrıca festivale en yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorlarından Polimeks İnşaat adına Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, İş Sanat Konser Salonu ile festivale mekân desteği de veren gösteri sponsoru Türkiye İş Bankası adına Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş, E.C.A. Presdöküm Sanayii AŞ adına Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, Mercedes-Benz Türk AŞ adına Direktörler Kurulu Başkanı Rainer Genes’e birer teşekkür plaketi sunuldu. İstanbul Müzik Festivalin dokuz yıldır destekçisi olan Borusan Holding adına teşekkür plaketini Borusan Kültür Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli aldı. Plaketleri İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı verdi.



İstanbul Müzik Festivali’nin her yıl, klasik müzik dünyasına katkıda bulunmuş sanatçılara verdiği “Onur Ödülü” bu yıl, dünyanın önemli orkestraları ve seçkin şefleriyle sürdürdüğü müzik kariyeri ve aynı zamanda Ahmed Adnan Saygun’un eserlerinin dünyaya tanıtılmasına ve sevilmesine öncülük eden Gülsin Onay’a takdim edildi.



Gülsin Onay’ın harika çocuk olarak başladığı müzik yaşamı Arjantin’den Japonya’ya 5 kıta ve 68 ülkeyi kapsayan, İngiliz Kraliyet Filarmonisi’nden Staatskapelle Dresden, St. Petersburg Filarmoni Orkestrası’na günümüzün pek çok seçkin orkestraları ile yaptığı çalışmalara uzanıyor. Vladimir Ashkenazy ve Esa-Pekka Salonen gibi birçok şef yönetiminde çalmış Gülsin Onay, sanat danışmanlığını üstlendiği Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ve Eklisia Yaz Müzik Okulu’yla ülkemizde kültür sanata ve genç sanatçıların eğitimine katkıda bulunuyor. Gülsin Onay ayrıca UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak çeşitli sivil toplum örgütleri yararına çalışmalar da yapıyor.



Törenin ardından gerçekleştirilen açılış konserinde, 2011’de Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Çıkış Yapan Genç Müzisyeni” seçilen, Antonio Janigro Viyolonsel Yarışması’nda birinciliğin yanı sıra beş ayrı özel ödüle layık görülen genç viyolonselci Dorukhan Doruk’a, şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Dorukhan Doruk, Verbier ve Schleswig-Holstein gibi saygın festivallerde yer aldı. Festivalin temasına gönderme yapan açılış konseri programında Ahmet Adnan Saygun’un Bir Orman Masalı, Op. 17, Tchaikovsky’nin Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar, Op. 33 ve Mendelssohn’un Senfoni No. 3, La Minör, “İskoç”, Op. 56 yapıtları yer aldı.



42. İstanbul Müzik Festivali, 27 Haziran tarihine kadar Steven Isserlis, Isabelle Van Keulen, Alexander Raskatov, Nelson Freire, Pepe Romero, Krzysztof Penderecki, Xavier de Maistre, Yuja Wang gibi isimlerle dünyanın önde gelen orkestralarından Sinfonia Varsovia ve Venezüella Teresa Carreño Gençlik Orkestrası’nın da aralarında bulunduğu 800'e yakın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlayacak.