İngiliz oyun yazarı Sarah Kane’in intihar etmeden önce yazdığı son metin olma özelliği taşıyan “4.48 Psikoz”, 10 Aralık Cumartesi akşamı Entropi Sahne’de izleyiciyle buluşuyor.

Deniz Hamzaoğlu’nun tek başına rol aldığı oyun, kişisel hak ve özgürlükler gibi toplumsal sorunlar ile bireysel yalnızlık ve anlaşılmamak gibi kendi iç sorunlarıyla bütünleşmiş, ruhsal bozukluk yaşayan bir bireyin halini anlatıyor. Yönetmenliğini Bilge Emin’in üstlendiği “4.48 Psikoz”; sistemin düşünen bir birey için nasıl kaotik bir içsel çatışmaya yol açtığını gözler önüne seriyor. Oyunun yazarı Sarah Kane, “4.48 Psikoz” ile dünyada yaşanılan savaşlara, ölümlere ve kapitalizmin getirdiği adaletsiz sisteme karşı duyduğu isyanı; kendi sorunlu, problemli dünyasından bakarak, yaşayarak anlatıyor.

Akıl hastanesinde yatan bir hastanın, odasının her tarafına yazı yazması üzerine kurgulanan “4.48 Psikoz”, karakterin, beynindekileri ve içindekileri yazıya dökme isteği ile başlıyor. Karakterde vurgulanan yazı yazma isteği, hem birileri tarafından okunup toplumsal bir fayda sağlama arzusunu, hem de toplumdaki cahilliği simgeliyor. Karakter, yazı yazamayacağını anladığı anda ise bilinçli bir şekilde intiharı seçiyor. Sartre'ın dediği gibi "İntihar bir varoluş biçimidir".



Yönetmen yardımcılığını Ömer Kaya’nın üstelendiği, Türkçe çevirisini Selin Arapkirli’nin yaptığı oyunun, kostüm tasarımı Gülay Say, ışık tasarımı ise Mehmet Tekatlı imzasını taşıyor



“4.48 Psikoz”, 10 Aralık 2016, Cumartesi akşamı saat 20.30’da Entropi Sahne’de izlenebilir. Oyuna ait biletler; Biletix ve Entropi Sahne gişesinden temin edilebilir.