45 yaşını devirmiş ve orta yaşa adım atmışsanız bu kitap tam size göre! İşte yaşlanmayı yavaşlatıp, genç ve diri kalmanın sırları...

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun yazdığı '45'ten Sonra' adlı kitap 45 yaşını geçenler için bir rehber niteliğinde.

20-30’lu yaşlarınızdaki enerjiniz kalmamış, seks eskisi gibi fırtınalı değil, motorda, kaportada ufak tefek arızalar başlamış… İşin doğrusu, yaşlanmaya ve ölüme çare yok. Ebedi gençliğin iksiri de maalesef yok! Ama gençlik enerjisinin eksikliğini olgunluğunuzla kapatabiliyorsunuz. Daha az enerji ile daha kaliteli işler başarabiliyorsunuz. Evet, avantajlarınızı tanıyıp kullanarak önünüzdeki harika yılları en iyi şekilde değerlendirmek elinizde!



Doğru beslenme ve aktif bir yaşam tarzı ile ömrü uzatmak ve yaşadığınız hayatı çok daha kaliteli hale getirmek mümkün. Yaşlanma sürecini yavaşlatabilir, bedeninizi diri ve dinç, görüntünüzü sağlıklı ve genç tutabilir, yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.

Yaşam tarzınız, 65 yaşında tenis oynamak ile koroner by-pass ameliyatı olmak arasındaki farkı belirler.

Bu kitapta usta bir kalp-damar cerrahıyla sohbet kıvamında, konunun ciddiyetini vurgulamak için yer yer biraz ‘haşin’ yazılmış hayatın gerçeklerini bulacaksınız. Bir anlamda orta yaşa ‘ince ayar’ çekme operasyonu...

Orta Yaş Testi!



• Gazeteyi ‘kol mesafesinde’ okuyorsanız ‘orta yaşlısınız’ (cebinizde iki gözlükle dolaşıverin, onun da bir karizması var!)

• Yüksek sesli müzik sizi rahatsız etmeye başlıyorsa ‘orta yaşlısınız’.

• Bazı yiyecekler ‘dokunuyorsa’ ‘orta yaşlısınız’.

• Klima dokunuyorsa ‘orta yaşlısınız.’

• 20-30 senedir aramadığınız tanıdıklarınızla ‘facebook’ta arkadaş oluyorsanız ‘orta yaşlısınız’.

• Sebepsiz yere oranız buranız ağrıyorsa ‘orta yaşlısınız’.

• “Bizim zamanımızda...” demeye başladıysanız ‘orta yaşlısınız’.

• Yemekten sonra ‘ağırlık çöküyorsa’ ‘orta yaşlısınız’.

• Aynaya baktığınızda anne veya babanıza benzemeye başladığınızı düşünüyorsanız ‘orta yaşlısınız’.

• Arabaya binerken veya inerken “Inghh” sesi çıkarıyorsanız ‘orta yaşlısınız’.

• Seks angarya gelmeye başlıyorsa feci şekilde ‘orta yaşlısınız’.

• Cereyanda kaldığınızda hasta oluyorsanız ‘orta yaşlısınız’ (cereyan kelimesini biliyorsanız zaten orta yaşlısınız!).

• Eteğiniz sıyrıldığında (frikik verdiğinizde!) kimse bakmıyorsa ‘orta yaşlısınız’.

• Anılarınızı anlatmaya başladıysanız ‘orta yaşlısınız’.

• “Huzur aşktan daha önemli” diye düşünüyorsanız ‘orta yaşlısınız’.