İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül – 5 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortamda buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıla özel olarak, programındaki tüm konserlerin çevrimiçi yayımlanacağı festival, online.iksv.org/muzik adresinden takip edilebilecek. Festival kapsamında, 18 Eylül’den itibaren her gün yeni bir konser erişime açılacak ve konserlere bir ay süreyle ulaşılabilecek. Gösterimler 5 Kasım’a kadar sürecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

Festival izleyicisi, aralarında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Víkingur Ólafsson, Benjamin Schmid, Anna Tifu, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya, Pelin Halkacı Akın gibi solistlerin bulunduğu isimleri, tarihi ve dokusuyla dikkat çeken çeşitli mekânlardaki festivale özel performanslarıyla izleme fırsatı bulacak.

İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hidiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya Operası gibi şehrin çokkültürlü kimliğini, tarihi ve kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânlarda, Ankara’da Bilkent Odeon’da, Avrupa’da ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde Stavelot Manastırı, Wonderfeel Festival Alanı, Schubert Kilisesi gibi büyüleyici mekânlarda kaydedilen konserler, sanatseverlere müzikal bir ziyafetin yanı sıra seyir zevki yüksek bir tecrübe sunacak.

Profesyonel ekipler tarafından, yüksek görüntü ve ses kalitesiyle kaydedilen konserlerin her biri 20 TL bilet fiyatıyla satışa sunulacak. Çevrimiçi konserlerin tamamı, fiyatı 250 TL olan kombine biletle de izlenebilecek. Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden konserlere erişilebilecek.

48. İstanbul Müzik Festivali programından öne çıkan konserler

AÇILIŞ KONSERİ: TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & EMRE ENGİN





Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’na adanan 48. İstanbul Müzik Festivali, bestecinin Aydınlanma felsefesi doğrultusunda yeniden ele alarak bilgi ve sanatı ön plana çıkardığı Prometheus mitini anlatan Prometheus’un Yaratıkları balesinin uvertürü ile açılıyor. Konserin solisti ise festival takipçilerinin yakından tanıdığı, 2012 Festival Genç Solisti, 2015 Aydın Gün Teşvik Ödülü sahibi ve 2016’da döndüğü festivalde dinleyicilerinin bir kez daha gönüllerini fetheden kemancı Emre Engin. Engin’e Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın eşlik edeceği Açılış Konseri 18 Eylül Cuma akşamı saat 22.00’de İKSV YouTube kanalında ücretsiz yayımlanacak.

“PHILHARMONIX” VİYANA/BERLİN MÜZİK KULÜBÜ

Berlin ve Viyana Filarmoni üyeleri, efsanevi orkestralarının konserlerinde dinleyemeyeceğiniz bir repertuvarı seslendirmek üzere bir arada. Virtüözlük ve tutkuyla hazırladıkları klasik, caz, klezmer, Latin ve hatta pop müziğin bu baş döndürücü kokteyli müzikseverleri eğlenceli, şaşırtıcı ve büyüleyici bir müzik dünyasına götürecek. Viyana Synchron Sahnesi’nde kaydedilen konser, 23 Eylül – 23 Ekim tarihleri arasında online.iksv.org/muzik adresinden bilet alınarak izlenebilir. Bilet fiyatı: 20 TL

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI & VIKINGUR ÓLAFSSON





Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, son dönemin en çok konuşulan şeflerinden Patrick Hahn yönetiminde ve 2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Víkingur Ólafsson’un solistliğinde bir müzik ziyafeti sunuyor. Konser programında Mozart’ın 23 Numaralı Piyano Konçertosu ve Schubert’in 5 Numaralı Senfonisi seslendiriliyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda kaydedilen konser, 30 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında online.iksv.org/muzik adresinden bilet alınarak izlenebilir. Bilet fiyatı: 20 T

WIENER AKADEMIE: BEETHOVEN GALA





Ünlü dönem çalgıları orkestrası Wiener Akademie, çağımızın en büyük şancılarından Thomas Hampson ve 20. Yüzyılın Büyük Kemancıları arasında sayılan Benjamin Schmid ile birlikte Beethoven’a övgü niteliğinde çok özel bir konserle festivalde. Brucknerhaus Linz’de kaydedilen konser, 24 Eylül – 24 Ekim tarihleri arasında online.iksv.org/muzik adresinden bilet alınarak izlenebilir. Bilet fiyatı: 20 TL

HAFTA SONU KLASİKLERİ: CANTO IN FLOW