Yılın Albümü “1989”la Taylor Swift'in oldu. Swift ayrıca En İyi Pop Vokal Albümü ve En İyi Müzik Videosu ödülünü kazandı...
Yılın şarkısı: “Thinking Out Loud,” Ed Sheeran ve Amy Wadge
En İyi Düet/Grup Pop Performans: “Uptown Funk,” Mark Ronson featuring Bruno Mars
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: “The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern,” Tony Bennett ve Bill Charlap.
En İyi Pop Vokal Albümü: “1989,” Taylor Swift
En İyi Dans Kaydı: “Where Are U Now,” Skrillex & Diplo ve Justin Bieber
En İyi Dans/Elektronik Albümü: “Skrillex And Diplo Present Jack U,” Skrillex & Diplo
En İyi Pop Solo Performans: “Thinking Out Loud,” Ed Sheeran
En İyi Metal Performansı: “Cirice,” Ghost
En İyi Rock Şarkısı: Alabama Shakes’ “Don’t Wanna Fight.”
En İyi Rock Albümü: “Drones,” Muse
En İyi Alternatif Albüm: “Sound & Color,” Alabama Shakes
En İyi Çağdaş Urban Albümü: “Beauty Behind the Madness,” The Weeknd
En İyi R&B Şarkısı: D’Angelo & The Vanguard’s “Really Love.”
En İyi R&B Performansı: “Earned It (Fifty Shades of Grey),” The Weeknd
En İyi R&B Albümü: “Black Messiah,” D’Angelo & The Vanguard
En İyi Rap Performansı: “Alright,” Kendrick Lamar.
En İyi Rap/Sung İş Birliği: “These Walls,” Kendrick Lamar Featuring Bilal, Anna Wise & Thundercat.
En İyi Rap Albümü: “To Pimp a Butterfly,” Kendrick Lamar
En İyi Rap Şarkısı: Kendrick Lamar’s “Alright.”
En İyi Country Solo Performans: “Traveller,” Chris Stapleton ”Traveller,” Chris Stapleton
En İyi Country Düet/Grup Performansı: “Girl Crush,” Little Big Town
En İyi Country Şarkısı: Little Big Town’s “Girl Crush.”