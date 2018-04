83 kategoride verilen ve dünyanın en prestijli müzik ödülleri arasında kabul edilen Grammy Ödülleri, 58. kez sahiplerini buldu.

Yılın Albümü “1989”la Taylor Swift'in oldu. Swift ayrıca En İyi Pop Vokal Albümü ve En İyi Müzik Videosu ödülünü kazandı...



Yılın şarkısı: “Thinking Out Loud,” Ed Sheeran ve Amy Wadge

En İyi Düet/Grup Pop Performans: “Uptown Funk,” Mark Ronson featuring Bruno Mars

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: “The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern,” Tony Bennett ve Bill Charlap.

En İyi Pop Vokal Albümü: “1989,” Taylor Swift

En İyi Dans Kaydı: “Where Are U Now,” Skrillex & Diplo ve Justin Bieber

En İyi Dans/Elektronik Albümü: “Skrillex And Diplo Present Jack U,” Skrillex & Diplo

En İyi Pop Solo Performans: “Thinking Out Loud,” Ed Sheeran

En İyi Metal Performansı: “Cirice,” Ghost

En İyi Rock Şarkısı: Alabama Shakes’ “Don’t Wanna Fight.”

En İyi Rock Albümü: “Drones,” Muse

En İyi Alternatif Albüm: “Sound & Color,” Alabama Shakes

En İyi Çağdaş Urban Albümü: “Beauty Behind the Madness,” The Weeknd

En İyi R&B Şarkısı: D’Angelo & The Vanguard’s “Really Love.”

En İyi R&B Performansı: “Earned It (Fifty Shades of Grey),” The Weeknd

En İyi R&B Albümü: “Black Messiah,” D’Angelo & The Vanguard

En İyi Rap Performansı: “Alright,” Kendrick Lamar.

En İyi Rap/Sung İş Birliği: “These Walls,” Kendrick Lamar Featuring Bilal, Anna Wise & Thundercat.

En İyi Rap Albümü: “To Pimp a Butterfly,” Kendrick Lamar

En İyi Rap Şarkısı: Kendrick Lamar’s “Alright.”

En İyi Country Solo Performans: “Traveller,” Chris Stapleton ”Traveller,” Chris Stapleton

En İyi Country Düet/Grup Performansı: “Girl Crush,” Little Big Town

En İyi Country Şarkısı: Little Big Town’s “Girl Crush.”