2017 Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy'de kazananlar belli oldu. 59. Grammy gecesine "yılın albümü" ve "yılın şarkısı" ödülleri dahil 5 ödülle Adele damgasını vurdu.







İkiz bebeklere hamile olduğunu kısa süre önce açıklayan Beyonce, gecede sahne performansıyla büyüledi.



İşte kazananlar…

Yılın Albümü: Adele - "25"

Yılın Şarkısı: Adele - "Hello"

En İyi Yeni Sanatçı: Chance The Rapper

En İyi Rap Albümü: Chance The Rapper - "Coloring Book"

En İyi Rap Şarkısı: Drake - "Hotline Bling"

En İyi Çağdaş Urban Albümü: Beyoncé - "Lemonade"

En İyi Pop Solo Performans: Adele - Hello

En İyi R&B Albümü: Lalah Hathaway - "Lalah Hathaway"

En İyi R&B Şarkısı: Maxwell - "Lake by the Ocean"

En İyi R&B Performansı: Solange - "Cranes In the Sky"

En İyi Pop Vokal Albümü: Adele - "25"

En İyi Rock Albümü: Cage The Elephant - "Tell Me I’m Pretty"

En İyi Rock Şarkısı: David Bowie - "Blackstar"

En İyi Müzik Videosu: Beyonce - "Formation"

En İyi Pop İkili/Grup Performansı: Twenty One Pilots - "Stressed Out,"

En İyi Country Solo Performansı: Maren Morris - "My Church,"

En İyi Alternatif Müzik Albümü: David Bowie - "Blackstar"