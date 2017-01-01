Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy'de kazananlar belli oldu. 59. Grammy gecesine "yılın albümü" ve "yılın şarkısı" ödülleri dahil 5 ödülle Adele damgasını vurdu.
İkiz bebeklere hamile olduğunu kısa süre önce açıklayan Beyonce, gecede sahne performansıyla büyüledi.
İşte kazananlar…
Yılın Albümü: Adele - "25"
Yılın Şarkısı: Adele - "Hello"
En İyi Yeni Sanatçı: Chance The Rapper
En İyi Rap Albümü: Chance The Rapper - "Coloring Book"
En İyi Rap Şarkısı: Drake - "Hotline Bling"
En İyi Çağdaş Urban Albümü: Beyoncé - "Lemonade"
En İyi Pop Solo Performans: Adele - Hello
En İyi R&B Albümü: Lalah Hathaway - "Lalah Hathaway"
En İyi R&B Şarkısı: Maxwell - "Lake by the Ocean"
En İyi R&B Performansı: Solange - "Cranes In the Sky"
En İyi Pop Vokal Albümü: Adele - "25"
En İyi Rock Albümü: Cage The Elephant - "Tell Me I’m Pretty"
En İyi Rock Şarkısı: David Bowie - "Blackstar"
En İyi Müzik Videosu: Beyonce - "Formation"
En İyi Pop İkili/Grup Performansı: Twenty One Pilots - "Stressed Out,"
En İyi Country Solo Performansı: Maren Morris - "My Church,"
En İyi Alternatif Müzik Albümü: David Bowie - "Blackstar"