70 ünlüden 70 kek tarifi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ajda Pekkan’dan Zeynep Mutlu’ya, 70 ünlü’den 70 lezzet tarifi; Pril’in kek kitabında…

Pril, sadece tertemiz bulaşıklar için değil, yiyecek hazırlarken de hanımların yanında olduğunu göstermek üzere başarılı iş kadını Ayşe Kucuroğlu ile birlikte bir kek kitabı hazırladı. Kitapta tarifleri bulunan isimler arasında Ajda Pekkan, Nil Karaibrahimgil, Pınar Altuğ, Seda Sayan gibi sanatçılar da yer alıyor. Ajda Pekkan yeşil çaylı zencefilli kek, Nil Karaibrahimgil portakallı lavantalı kek, Pınar Altuğ Atacan portakallı kakaolu kek, Seda Sayan bademli kek tarifleriyle lezzet sırlarını paylaşırken Burcu Esmersoy şeftalili cheesecake, Feryal Gülman ise çilekli cupcake tarifleriyle kitaba renk katıyor. Pril ayrıca, bu kek kitabı ile hastalıkla mücadele eden çocukların dileklerini yerine getirmek için çalışmalar yürüten Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish®)’ne de destek oluyor. Kitap, bu nedenle “Ünlülerin Mutfağından Bu Kekler Bir Dilek İçin” adını taşıyor.