90'lık delikanlı Yogi Kazım

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Gazeteci/Yazar Fügen Yıldırım'ın kaleme aldığı kitapta 95 yaşındaki Yogi Kazım'ın ilginç yaşam öyküsü anlatılıyor.

Yogi Kazım 1920'de doğar. 10-11 yaşlarına geldiğinde dedesi onu Nepal'e, Himalayalar'ın eteklerine götürür ve orada bir aşrama yerleştirir. Orada ruh ve bedeni denetleme dersleri alır. 41 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle felç olur. Doktorlar “Bir daha yürüyemeyeceksin” derler. Ama o yürümekle kalmaz! Bugün 90'lık bir delikanlı olan Yogi Kazım'ın insana umut veren hikayesi, Gazeteci Fügen Yıldırım’ın yedi yıllık emeğinin ürünü olan bu kitapta!